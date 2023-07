Come nelle aspettative, prosegue rapidamente verso la conclusione la trattativa tra Inter e Manchester United per la cessione di André Onana ai Red Devils. Come evidenzia Sky Sports UK, gli ultimi colloqui tra le parti sono stati molto positivi,con il portiere camerunese che starebbe già cercando casa a Manchester. Secondo il media britannico tutte e le parti interessate mirano a definire tutto prima del 13 luglio, giorno in cui ci sarà il raduno del club nerazzurro.