Ancora un upgrade sul secondo matrimonio tra l'Inter e Romelu Lukaku, sempre più promesso. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio giornata importante quella prevista per domani essendo previsto il secondo round Inter-Chelsea. Come già svelato nella giornata di ieri l'Inter ha offerto ai Blues 5 milioni + 2 di bonus, arrivando quindi a 7 totali di prestito oneroso, richiesta che il Chelsea non ritiene sufficiente pur mostrando apprezzamento e volontà di raggiungere una soluzione. I nerazzurri, dal canto loro, sono disposti ad aumentare l'offerta, fino ad arrivare a 10-12 milioni. Secondo quanto si apprende nell'ultimo aggiornamento, le sensazioni sono quelle di poter aspettarsi già domani novità sostanziali. Nel meeting previsto potrebbero gettarsi basi concrete per riportare il belga a Milano. Nello scorso incontro tra i due club era emerso, come già detto, l'interesse per Denzel Dumfries, ma anche per Skriniar e Bastoni, per i quali si aprirebbero eventualmente discorsi slegati formalmente rispetto alla trattativa per Lukaku.