L'Inter sembra aver scelto il portiere "esperto" da regalare a Simone Inzaghi dopo l'addio di Onana e il probabile arrivo del giovanissimo Trubin. Anche in Germania si parla con insistenza dell'interesse nerazzurro per Sommer. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il Bayern Monaco è stato avvisato dell'imminente offensiva nerazzurra.

La prossima settimana è in programma un colloquio tra il portiere svizzero e il club bavarese per fare chiarezza sul futuro, Sommer è disposto a passare all'Inter perché vuole essere un numero 1. Il rientro posticipato di Neuer però complica i piani di tutti i soggetti coinvolti e il Bayern non ha ancora preso una decisione definitiva.