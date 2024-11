Luciano Spalletti pensa di proporre altre novità domani sera, quando con l'Italia sfiderà la Francia a San Siro. La prima idea, secondo Sky Sport, è quella di lanciare titolare Daniel Maldini, riportando quindi un rappresentante della dinastia dal primo minuto in azzurro dopo 24 anni dall'ultima volta. Sarebbe il giocatore del Monza ad occupare il ruolo di trequartista alle spalle di Mateo Retegui che col Belgio è stato affidato, con ottimi risultati, a Nicolò Barella che andrebbe a scalare nel suo ruolo naturale di mezzala destra.

L'altra novità in cantiere è rappresentata dall'impiego di Manuel Locatelli al posto di Nicolò Rovella, con Federico Dimarco e Alessandro Bastoni regolarmente in campo dal primo minuto e Davide Frattesi inizialmente in panchina.

Questo quindi il possibile undici azzurro: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Maldini; Retegui.

