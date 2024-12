In attesa delle ultime indicazioni che arriveranno dall'allenamento di rifinitura di quest'oggi, Sky Sport ipotizza che l'Inter dovrebbe scendere in campo nella gara di domani contro il Parma con lo stesso undici visto a Firenze, nella sfida interrotta al 17esimo per emergenza medica dopo il malore accusato da Edoardo Bove. La novità sarà tra i convocati, dove con ogni probabilità si rivedrà Carlos Augusto. Non Francesco Acerbi, che dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi in Champions, a Leverkusen, martedì prossimo.

PROBABILE INTER: Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

