Arrivano conferme rispetto alle scelte di formazione che ha in mente Simone Inzaghi per la gara di stasera contro il Genoa, dove può guidare l'Inter a +15 sulla Juventus seconda in classifica. Secondo le ultime di Sky Sport, sarà Alexis Sanchez ad affiancare Lautaro Martinez in attacco. In difesa, senza lo squalificato Alessandro Bastoni, altra chance per Carlos Augusto, che completerà il pacchetto difensivo davanti a Yann Sommer assieme a Benjamin Pavard e Stefan de Vrij. In mezzo al campo, vista l'assenza dell'infortunato Hakan Calhanoglu (tornerà col Bologna), toccherà ancora a Kristjan Asllani, con Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella ai suoi lati. Le fasce, infine, saranno occupate da Federico Dimarco e Denzel Dumfries.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

