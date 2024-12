La sensazione che filtra dalla Pinetina rispetto al recupero di Nicolò Barella è la seguente: lo staff medico dell'Inter non ha intenzione di rischiarlo per la gara contro il Como di lunedì prossimo, con l'obiettivo di rimetterlo a disposizione di Simone Inzaghi al 100% nella sfida di Cagliari del 28 dicembre. Oggi, riporta Sky Sport, il centrocampista sardo ha lavorato a parte nella seduta di scarico post-Udinese e tra domani e domenica si capirà se ci sarà la possibilità di un suo rientro in gruppo. In caso di lavoro coi compagni, Barella verrebbe inserito tra i convocati, ma è un'opzione difficile da ipotizzare al momento.

