Ultime da Appiano sulla probabile formazione di domani in vista del Milan. Secondo quanto riferisce SkySport24, alte le possibilità di rivedere dal 1' la difesa titolare con Skriniar e Bastoni ai lati di De Vrij. Dunque, l'olandese si candida a tornare titolare dopo il riposo precauzionale di La Spezia. Nessuna modifica prevista in mezzo al campo così come sulle corsie laterali, dove Dumfries e Perisic restano in vantaggio su Darmian e Gosens. Davanti, invece, salgono le quotazioni di Lautaro che dovrebbe ricostituire il tandem con Dzeko.