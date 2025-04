Come riporta Sky Sport, nelle prossime ore, Benjamin Pavard si sottoporrà agli esami clinici per stabilire l'entità dell'infortunio che ha accusato nei primi minuti di Inter-Roma. Una distorsione alla caviglia sinistra, come spiegato da Simone Inzaghi nell'intervista post-partita a DAZN: "Vedremo nei prossimi giorni, gli si è girata la caviglia ed era sul lettino a fine primo tempo. Non ci voleva perché è un giocatore per noi importante e ci ha costretto al cambio", le parole del tecnico nerazzurro.

Ovviamente, l'auspicio di tutto il mondo Inter è che non si tratti di nulla di grave, di modo che il francese possa tornare già contro il Barcellona mercoledì.

