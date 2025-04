Il presente chiama perché tra qualche minuto i nerazzurri giocheranno una partita importantissima contro il Bayern Monaco, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ma uno sguardo viene proiettato anche al futuro, in ottica mercato: secondo quanto riferisce Sky Sport l'orientamento della dirigenza interista è quello di confermare Francesco Acerbi e Stefan de Vrij anche per la prossima stagione, dopo le belle prestazioni di quest'anno.