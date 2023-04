Allenamento in fase di conclusione ad Appiano Gentile per l'Inter di Simone Inzaghi. Che domenica, in vista del match contro la Lazio, potrebbe secondo Sky Sport riproporre dal primo minuto la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez, nell'ambito delle rotazioni che contraddistingueranno inevitabilmente le partite di questa ultima fase di stagione. Oltretutto, i due insieme fecero faville quando si ritrovarono ad affrontare i biancocelesti a San Siro nell'anno dello Scudetto di Antonio Conte: tre reti, con il belga a fare la parte del leone con due gol e un assist per il Toro.

