Giornata intensa per Beppe Marotta e il resto della dirigenza dell'Inter. Come riferisce la redazione di Sky Sport, il management nerazzurro è arriviato poco fa nella sede di Viale della Liberazione: una tappa rapida, dato che a breve tutti si sposteranno direzione San Siro per assistere alla rifinitura degli uomini di Inzaghi in vista di Inter-Spezia.