L'Inter con Milan Skriniar vuole scongiurare un Perisic-bis, ovvero perdere una colonna della squadra a zero vedendosi rifiutare la proposta di rinnovo. Per questo motivo, stando a quanto confermato dai giornalisti di Sky Sport, tra due settimane circa, quindi a metà gennaio, il club nerazzurro ha in programma di incontrare l'entourage del difensore slovacco per trovare una soluzione dopo che dalla controparte non è mai arrivata una risposta definitiva alla proposta di prolungamento da 6 milioni di euro a stagione avanzata qualche settimana fa.