Adesso è corsa contro il tempo: il passaggio al Leicester di Stefano Sensi, che sembrava cosa praticamente fatta, non è ancora concreto a poche ore dalla chiusura del mercato. Il giocatore quest'oggi si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile in attesa di novità; nel frattempo, riporta Sky Sport, la trattativa non accenna a sbloccarsi perché manca ancora l'offerta ufficiale dei Foxes al club nerazzurro. Nelle scorse ore era atteso oltretutto l'invio dei documenti per la definizione dell'operazione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!