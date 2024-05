Si chiude oggi la stagione dell'Inter Women. Le nerazzurre giocheranno in casa contro il Sassuolo, con il fischio d'inizio in programma alle ore 15:00 all'Arena Civica. Per la gara contro le neroverdi il tecnico Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.

Difensori: 3 Bowen, 13 Merlo, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 8 Pavan, 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 99 Jelcic.