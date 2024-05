"La stagione finirà e avrò altri due anni di contratto. Spero di realizzarli". È questo l'augurio di Manuel Pellegrini per quanto riguarda il suo futuro sulla panchina del Betis. Il cileno, intervistato da La Tercera, ha parlato anche del connazionale Alexis Sanchez e di un possibile approdo in Spagna alla fine della sua avventura all'Inter: "Ho avuto colloqui con Alexis la scorsa stagione prima di andare all'Inter, abbiamo discusso qualcosa, ma lui preferiva andare all'Inter. Ora le cose sono cambiate. Stiamo finendo la stagione", ricorda Pellegrini.

Ma cosa è cambiato? Continuando a parlare del Niño Maravilla, l'allenatore nato a Santiago del Cile spiega: "È un giocatore che ha dimostrato nella sua carriera, e ce ne sono pochissimi giocatori a livello mondiale. Non lo dico solo da cileno che può giocare nel Manchester United, nell'Arsenal, nell'Inter e in tutte le squadre in cui ha giocato. Voleva giocare. È un giocatore di punta del calcio mondiale, ma non so se rientra nel budget del Betis".

