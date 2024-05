"A chi ci guida sempre. Come una stella". L'Inter celebra la Festa della Mamma con un video commovente di Inter Media House, coniugando la passione del tifoso con l'amore per il proprio genitore, visto appunto come una guida.

A chi ci guida da sempre ⭐⭐

Tanti auguri a tutte le mamme



Un ringraziamento speciale a @ligabue #MothersDay pic.twitter.com/ZidWgqRGJs — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 12, 2024