Rallenta il passaggio di Lazar Samardzic dall'Udinese all'Inter. A dirlo è anche Sky Sport che fa luce sul nuovo problema sorto in casa nerazzurra che potrebbe portare all'addio al centrocampista 2001. Se è vero che la trattativa non è del tutto naufragata, è altrettanto concreto come le richieste mosse dal padre del giocatore, arrivato questo pomeriggio all'Inter HQ insieme ai suoi collaboratori, non siano piaciute al club di Viale della Liberazione.

Al termine dell'incontro tra le parti durato circa due ore che avrebbe dovuto portare alla definizione totale della trattativa e alla firma sul contratto, il nuovo agente del tedesco naturalizzato serbo ha cambiato, alzandole, le condizioni previste dal precedente accordo. Una richiesta che non è stata accolta dalla dirigenza meneghina che si ritrova adesso a rivedere un'operazione che sembrava già impostata.