Comincia a crescere l'emozione tra i tifosi nerazzurri in vista della finale di Champions League di sabato. Come riferisce Sky Sport, grandi tributi sono arrivati da parte dei sostenitori presenti davanti ai cancelli della Pinetina nei confronti del tecnico Simone Inzaghi e di alcuni giocatori come Hakan Calhanoglu e Stefan de Vrij, per i quali sono giunti applausi e ringraziamenti per la stagione con vista sull'obiettivo finale.