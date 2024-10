Cambiate le abitudini proprio per rodare con un giro, seppur veloce, di prova il prato sintetico del Wankdorf, l'Inter ha svolto l'allenamento di rifinitura in casa dello Young Boys come vi abbiamo raccontato attraverso le immagini raccolte dal nostro inviato a Berna. I campioni d'Italia scenderanno in campo alle 21.00 di domani contro gli svizzeri per la terza gara di Champions League 2024/25 e secondo gli ultimi aggiornamenti raccontati da Sky Sport, per la sfida contro gli elvetici sarebbe prevista una rotazione totale dei ragazzi di Inzaghi.

Gli indiziati a vestire la maglia da titolare sono in difesa, complice l'assenza forzata di Francesco Acerbi, Pavard, de Vrij e Bisseck. Novità anche sulle fasce - fa sapere l'emittente televisiva -, mentre resta ancora da definire il nucleo del centrocampo con Frattesi e Mkhitaryan certezze assodate e Barella in vantaggio su Zielinski. Attacco invece affidato alla coppia Taremi-Arnautovic. A riposo dunque la ThuLa in vista della sfida di domenica prossima.

