La prossima sarà una settimana calda per l'Inter. Martedì, come noto, è in infatti in programma il primo Consiglio di Amministrazione dell'Era Oaktree verrà eletto il nuovo presidente: "indiscrezioni ci dicono che potrebbe essere un nome italiano", informano i colleghi di Sky Sport.

Dopo aver definito il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez, la dirigenza nerazzurra si occuperà poi del rinnovo di Simone Inzaghi entrando nel vivo nei discorsi sull'ingaggio. Quello di Nicolò Barella, invece, è già indirizzato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!