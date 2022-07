Futuro incerto anche per Andrea Pinamonti, come già raccontato fino a questo momento. L'arciere di Cles, come già noto, piace molto al Monza ma non solo. Sull'ex Empoli, dove ha giocato un'ottima annata in prestito dall'Inter, c'è forte anche l'Atalanta, club che attira non poco il giocatore che non a caso avrebbe già trovato l'accordo con i bergamaschi. Intesa che la Dea non avrebbe però ancora raggiunto con l'Inter che, al contrario, ha già trovato la quadra con il club brianzolo, meno apprezzato dal calciatore, attualmente distante dalle avance dei neo-promossi. Questo lo scenario disegnato dalla redazione di Sky Sport che svela anche una cena in programma per settimana prossima tra il Napoli e il Monza per discutere di Andrea Petagna, che come detto nelle scorse ore resta la priorità. Spunta intanto anche il nome del Cholito Simeone come possibile seconda scelta per Adriano Galliani.