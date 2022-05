Arrivano ulteriori novità per quanto riguarda il futuro di Ivan Perisic. Notizie che confermano le alte chance di permanenza del croato a Milano. "C'è maggior ottimismo sul fronte Perisic rispetto a qualche tempo fa - riferisce l'inviato di SkySport24 -. C'è la voglia dell'Inter di continuare insieme al giocatore, probabilmente per i prossimi due anni. Le parti si ritroveranno a stagione conclusa per trovare l'accordo: c'è ancora un po' di distanza, il club ha come obiettivo la riduzione generale del monte ingaggi, ma la volontà c'è e l'accordo con Perisic, con ogni probabilità, sarà trovato".