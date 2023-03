Ora c'è anche la conferma: Federico Dimarco non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-Fiorentina, gara in programma domani sera a San Siro. Il laterale mancino, che si era infortunato durante il derby d'Italia, non è ancora recuperato al 100%, tanto che negli scorsi minuti ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile al pari di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, gli altri due indisponibili della rosa nerazzurra. Recuperati, invece, Alessandro Bastoni, Robin Gosens ed Edin Dzeko. Lo riporta Sky Sport.