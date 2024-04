Sarà Juan Cuadrado l'unico nerazzurro che Inzaghi non avrà a disposizione per Milan-Inter di lunedì sera. La conferma arriva direttamente da Appiano Gentile: l'allenamento della squadra è in corso, ma il colombiano (che ieri ha accusato un leggero affaticamento muscolare) ha già lasciato il centro sportivo. Lo riporta Sky Sport.

L'ex Juventus non sarà quindi tra i convocati per il derby che, in caso di vittoria, potrebbe consegnare il ventesimo scudetto all'Inter.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!