Oggi, al 'Bper Training Centre' di Appiano Gentile, è andato in scena il primo vero allenamento dell'Inter con il gruppo al completo (assente il solo Tajon Buchanan) in vista della trasferta domenicale di Monza. Una sessione dalla quale, secondo Sky Sport, non sono arrivate indicazioni precise relativamente alle scelte di formazione di Simone Inzaghi, che si prenderà ancora un giorno per capire che tipo di turnover fare.

Possono riposare Alessandro Bastoni (a quel punto il suo posto lo prenderebbe Carlos Augusto) e Lautaro Martinez (spazio a Thuram-Taremi?), mentre vanno capite le condizioni di Hakan Calhanoglu, utilizzato col contagocce da Vincenzo Montella con la Turchia. Sempre restando a centrocampo, anche alla luce dei due gol segnati con la Nazionale italiana, Davide Frattesi scalpita per un posto nell'undici titolare.

