In attesa del summit di mercato tra Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Giovanni Carnevali, omologo del Sassuolo, in agenda stasera per parlare di Davide Frattesi, l'Inter ha già fatto la sua mossa giocando in anticipo nella giornata di ieri. Secondo quanto rivela Sky Sport, infatti, nelle scorse ore è andato in scena un lungo incontro tra le parti nella sede di Viale della Liberazione per aggiornare il dossier del centrocampista ex Roma, uno degli obiettivi principali dei nerazzuurri assieme a Romelu Lukaku.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!