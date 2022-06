Romelu Lukaku è pronto a tornare all'Inter. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, in giornata il club nerazzurro ha trovato l'accordo definitivo con il Chelsea per il ritorno a Milano di Big Rom: dopo aver alzato l’offerta per il prestito oneroso, i nerazzurri hanno convinto i Blues sulla base di 8 milioni più bonus per il prestito oneroso. "Manca ora solo l’ok formale del club inglese e gli ultimi dettagli con Lukaku. Ma la chiusura, ormai, è imminente", aggiunge Gianlucadimarzio.com.