Dopo qualche attimo di titubanza durante il quale Inzaghi aveva pensato di mischiare ancora una volta gerarchie e titolarià per il match delle 15 di oggi al Bentegodi contro l'Hellas Verona, tutto torna sugli equilibri stabiliti ieri sera: sarà Joaquin Correa il titolare al fianco di Marcus Thuram.

Il forfait di Lautaro, costretto a tornare a Milano perché febbricitante, aveva sulle prime fatto ipotizzare un cambiamento davanti (LEGGI QUI): Correa, indicato come il titolare per la sfida contro gli scaligeri (con Lautaro subentrante nell'ultima mezz'ora di match), sarebbe potuto restare in panchina per subentrare a gara in corso. Ma le ultime di Sky Sport cancellano ogni ipotesi di cambiamento in extremis confermando, al contrario, le indiscrezioni circolate già da ieri sera circa la scelta di puntare sull'ex Lazio.

