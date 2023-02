L'Inter continua gli allenamenti in preparazione all'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, match in programma mercoledì sera a San Siro. Joaquin Correa è l'unico giocatore che ha lavorato a parte ad Appiano Gentile; semplice lavoro di scarico, invece, per chi ha giocato di più contro l'Udinese. Lo riferisce Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!