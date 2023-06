L'Inter si muove nel mercato dei portieri: André Onana è corteggiato dal Manchester United, mentre il rinnovo di Samir Handanovic non è stato ancora siglato. Motivo per cui, riferisce Sky Sport, tra i profili nel mirino in caso di addio del camerunese c'è Anatoliy Trubin dello Shakthar Donetsk. Oltre al portiere del club ucraino, però, i dirigenti nerazzurri seguono anche Emil Audero, in uscita dalla Sampdoria dopo la retrocessione: il suo sostituto in blucerchiato può essere Wladimiro Falcone, per il quale la Samp ha esercitato il controriscatto dal Lecce.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!