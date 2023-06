Mentre il Tottenham affonda per Vicario, ormai praticamente ad un passo dal vestire la maglia degli Spurs, il procuratore di André Onana era oggi a Manchester. A riferirlo è Gianluca Di Marzio a Sky durante 'Calciomercato L'Originale' che porta alle cronache dunque il viaggio oltre Manica dell'agente del portiere dell'Inter che ha, dal canto suo, chiarito le cose ai Red Devils: in Viale della Liberazione non verrà ascoltata nessuna offerta inferiore ai 50 milioni più bonus. Ruolo chiave nella trattativa con i nerazzurri per il camerunense potrebbe ricoprirlo De Gea, qualora l'estremo difensore spagnolo non dovesse rinnovare gli inglesi tenterebbero l'all-in per l'interista.

