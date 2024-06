Dopo la fase di stallo degli ultimi giorni, e che aveva portato l'Inter a riallacciare i contatti con Filip Jorgensen del Villarreal e Bento dell'Athletico Paranaense, il club nerazzurro e il Genoa riprendono i dialoghi per l'arrivo a Milano di Josep Martinez. La novità sostanziale, riportata da Sky Sport, è che nell'affare non ci sarà più l'inserimento di una contropartita tecnica: pertanto, il nome di Gaetano Pio Oristanio, che era il prescelto di Alberto Gilardino, non rientrerà più nella trattativa.

Qualora dovesse arrivare la fatidica intesa, tutto si consumerà con un'offerta economica da parte dell'Inter al Genoa: la valutazione del portiere si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

