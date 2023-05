L'Inter non perde tempo e torna subito in campo all'indomani dell'importantissima vittoria sul Sassuolo. Ad Appiano la squadra è stata divisa come al solito in due gruppi, con classico lavoro di scarico per i giocatori maggiormente impiegati ieri a San Siro. Lo riporta Sky Sport, aggiungendo che nelle prossime ore verranno valutate anche le condizioni di Joaquin Correa, sostituito al termine del primo tempo per un affaticamento ai flessori della coscia destra.

La formazione per il derby di ritorno di Champions League, intanto, sembra praticamente già fatta, ma seguiranno aggiornamenti.

