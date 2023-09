Il turno infrasettimanale sarà l'occasione più unica che rara di vedere in panchina, almeno dall'inizio, Henrikh Mkhitaryan, stacanovista del centrocampo di Simone Inzaghi, che contro il Sassuolo dovrebbe far posto all'ex Davide Frattesi nelle mediana completata dal confermato Hakan Calhanoglu e dal rientrante Nicolò Barella. In difesa prende fiato Alessandro Bastoni, con Francesco Acerbi schierato da braccetto di sinistra nel trio davanti a Yann Sommner composto per gli altri 2/3 da Stefan de Vrij e Benjamin Pavard. Lo riporta Sky Sport.