Mattinata di classica rifinitura pre partita per l'Inter, attesa questa sera dal derby contro il Milan che in caso di vittoria porterebbe il ventesimo scudetto. Secondo Sky Sport sono confermate le indiscrezioni di formazione circolate alla vigilia: Inzaghi punterà su Darmian a destra (vinto il ballottaggio con Dumfries), mentre in attacco si rivedrà dal 1' la coppia Thuram-Lautaro. Conferme dei titolarissimi per il resto dell'undici.

