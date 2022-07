Sono ore bollenti per capire quello che sarà il futuro di Gleison Bremer, con un summit tra Inter e Torino previsto nelle prossime ore e la Juventus pronta al sorpasso. I nerazzurri sarebbero costretti a cambiare obiettivo non dovessero trovare l'accordo per il brasiliano. "La prima alternativa è Nikola Milenkovic, difensore centrale classe '97 della Fiorentina - scrive Sky Sport sul suo sito -. L'Inter aveva già bloccato il giocatore ma poi non aveva iniziato a trattare con il club di Commisso in attesa dell'uscita di Skriniar".