Concluso da poco l'allenamento in quel di Appiano Gentile, dove l'Inter è tornata ad allenarsi in vista della sfida di domani contro la Lazio, match valido per i quarti di Coppa Italia. A margine della sessione odierna, che ha visto Carlos Augusto lavorare ancora a parte e Thuram parzialmente in gruppo come vi ha raccontato FcInterNews.it subito dopo la fine del training di oggi (LEGGI QUI), e un nuovo piccolo problemino dell'ultim'ora riscontrato da Zalewski (LEGGI QUI), Sky Sport ha abbozzato la prima ipotesi di formazione per il match contro i biancocelesti.

Contro la sua ex squadra Inzaghi ha in mente quattro-cinque cambi a partire dall'attacco, che quasi sicuramente sarà composto da Arnautovic e Taremi, che permetterebbero a Lautaro di rifiatare in vista di Napoli. Previsto il ritorno dal 1' minuto di Bisseck nella linea di difesa a protezione di Pepo Martinez, e di Zielinski e Darmian, in vantaggio su Dumfries. Piani tattici che l'allenatore piacentino confermerà o meno domani dopo la rifinitura, allenamento durante il quale l'osservato numero uno sarà Frattesi, non al meglio contro il Genoa.

