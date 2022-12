Prosegue la preparazione dell'Inter in quel di Appiano Gentile, dove oggi hanno riabbracciato il gruppo Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, gli olandesi reduci dal Mondiale chiuso dopo la lotteria dei rigori amara nel quarto di finale contro l'Argentina. Simone Inzaghi ha diretto la seduta mattutina senza Danilo D'Ambrosio e Joaquin Correa, ancora a parte: secondo Sky Sport, dopo Natale i due potrebbero ricominciare a lavorare con i compagni per cercare di recuperare in tempo per Inter-Napoli del 4 gennaio.