L'Inter tornerà a lavorare domani per preparare il match casalingo contro il Genoa, in programma sabato sera a San Siro. Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo ai suoi all'indomani del ko dell'Allianz Stadium con la Juventus: la ripresa è fissata per martedì. Lo riporta Sky Sport.

