In attesa di conferme più precise che arriveranno nelle prossime ore, Sky Sport inizia ad abbozzare la probabile formazione dell'Inter che scenderà in campo questa sera contro il Como. A spiccare è l'emergenza in difesa, con De Vrij e Darmian verso la panchina e la coppia Acerbi-Pavard ancora ai box: l'emittente immagina dunque una linea a tre con Carlos Augusto (reduce dal primo gol in nerazzurro) in campo dal 1' sulla sinistra e Bastoni traslato in mezzo al reparto: l'italiano è favorito su Bisseck per ricoprire questo ruolo, con il tedesco ovviamente confermato alla sua destra.

Regolarmente a disposizione anche Barella, che potrebbe partire dall'inizio in compagnia di Calhanoglu e Mkhitaryan. Completano la formazione Dumfries e Dimarco sugli esterni e la ThuLa in attacco.

