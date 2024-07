L'Inter continua a sudare ad Appiano Gentile e prepara la nuova stagione al via il 17 agosto con l'insidiosa trasferta di Genova. Anche oggi i nerazzurri hanno svolto una doppia seduta di allenamento che ha visto Francesco Acerbi lavorare ancora a parte: per il difensore, alle prese con i postumi dell'operazione causa pubalgia, è previsto in graduale rientro in gruppo nei prossimi giorni, probabilmente già la prossima settimana. Lo riporta Sky Sport.

