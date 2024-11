Qualche rotazione prevista ma formazione ancora da decifrare per l'Inter, che da pochi minuti ha concluso l'allenamento ad Appiano Gentile. Lo rende noto Sky Sport, confermando anche le indiscrezioni delle ultime ore: niente ritiro per i nerazzurri, i giocatori torneranno a casa per rilassarsi con le famiglie e si rivedranno domani per la partita contro il Venezia, in programma alle 20.45 a San Siro.

