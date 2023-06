Sky Sport conferma la notizia anticipata dalla nostra redazione stamattina (leggi qui): Federico Dimarco non prenderà parte all'ultima gara di campionato dell'Inter, impegnata stasera sul campo del Torino. Il laterale nerazzurro non è partito per il capoluogo piemontese per permettergli di riposare ed evitare rischi inutili in vista della finale di Champions League a Istanbul, in programma sabato prossimo.

Detto dell'assenza di un titolarissimo come Dimarco, che spalanca ovviamente le porte alla presenza dal 1' di Robin Gosens, Simone Inzaghi non dovrebbe rivoluzionare l'undici iniziale con un ampio turnover: in porta dovrebbe andarci Handanovic, davanti al quale si piazzerà Vrij per far rifiatare Acerbi. A centrocampo potrebbe riposare Barella, con Gagliardini pronto a sostituirlo. In attacco, spazio alla LuLa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

