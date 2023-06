Niente Torino-Inter per Federico Dimarco. Il laterale nerazzurro, insieme a Joaquin Correa e a Henrikh Mkhitaryan, non è partito con i compagni di squadra in direzione Piemonte. Il calciatore, secondo quanto appreso da FcInterNews, è stato lasciato a casa per riposarsi anche perché un suo impiego in campo non era in programma. La sua esclusione è puramente a livello precauzionale, in vista di una partita ben più importante tra una settimana.