Due giorni di riposo per l'Inter, reduce dall'amaro pareggio di Genova arrivato in pieno recupero. I nerazzurri oggi e domani non si alleneranno ma ricaricheranno le batterie in vista del Lecce, eccezion fatta per i giocatori in fase di recupero dall'infortunio, ovvero Stefan de Vrij e Piotr Zielinski. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che il polacco dovrebbe tornare a disposizione proprio per il match di sabato a San Siro.

