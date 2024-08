Il Genoa ha un'intenzione chiara: l'obiettivo del Grifone è Fabio Silva. Fino a quando il sostituto di Albert Gudmundsson non arriverà in terra ligure, l'islandese non si muoverà dai rossoblu. Questo discorso va fatto indipendentemente dal litigio che c'è stato tra le parti nella giornata di ieri, quando il fantasista ha chiesto alla società di esser liberato.

Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport, ribadendo che tutti gli incastri, compreso quello tra Nico Gonzalez e la Juve, sono ancora bloccati.