Handanovic non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti e scendere in campo regolarmente stasera contro il Bologna. Come riferisce SkySport24, il portiere nerazzurro ha qualche acciacco, ma non è la prima volta e, quindi, tutto lascia pensare che anche stavolta non alzerà bandiera bianca. Per il resto, in campo la 'solita' Inter con il ritorno dal 1' di Bastoni e la conferma del rinato Lautaro in attacco. Due i dubbi: Darmian o Dumfries a destra e Correa o Dzeko in attacco.