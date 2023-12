E' rimandata al pomeriggio la decisione definitiva di Simone Inzaghi rispetto alla convocazione di Denzel Dumfries per Genoa-Inter, gara in programma domani al Ferraris. Secondo Sky Sport, il tecnico nerazzurro scioglierà le riserve sulla presenza del laterale olandese, che ieri si è allenato a parte sul campo a buon ritmo, solo durante la seduta della vigilia, prima della partenza alla volta di Genova. Difficile, comunque, ipotizzare un utilizzo dal 1' dell'ex PSV, il quale più verosimilmente dovrebbe recuperare al massimo per la panchina.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!