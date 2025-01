I recenti infortuni accusati da Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, che priveranno Simone Inzaghi di due pedine fondamentali a centrocampo per i prossimi impegni in calendario, non cambiano la posizione dell'Inter rispetto al futuro di Davide Frattesi. Anche prima di questi due forfait, infatti, il club nerazzurro non ha mai messo sul mercato l'ex Sassuolo, il quale è finito al centro di alcuni rumors semplicemente perché la Roma ha tentato degli approcci per acquistarlo.

Al momento, dunque, Frattesi è considerato incedibile, a meno che non arrivi la famosa offerta da 45 milioni di euro, ovvero il prezzo del cartellino fissato dalla società di Viale della Liberazione. Cifra che i giallorossi non sono intenzionati a sborsare, come svelato ieri da Claudio Ranieri: "Non si possono spendere quei soldi, onestamente", ha detto il tecnico prima della sfida col Bologna.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!